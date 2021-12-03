5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı, 22 yakalama kararı
Konya merkezli 5 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü üyesi oldukları ve örgüt adına hizmet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Polis Akademisinden ilişkileri kesilen, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye oldukları ve örgüt adına hizmet yürüttükleri tespit edilen 22 şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı çıkarıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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