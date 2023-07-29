5 ildeki 12 yer 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi

Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'da doğal sit alanı kapsamına giren 12 yer "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

AA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 09:00
5 ildeki 12 yer 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi
Abone Ol google-news

Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'da doğal sit kapsamına giren yerlere ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlarda Bolu, Balıkesir, Erzurum, Mersin ve Sakarya'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

Buna göre, Bolu'nun Seben ilçesindeki Solaklar Köyü Kaya Yerleşimi, Balıkesir'in Marmara ilçesindeki Marmara Adası-Saraylar ile Merkez mevkileri, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Erzurum Bataklıkları Potansiyel Doğal Sit Alanı, Mersin'in Anamur ilçesindeki Mamure Kalesi, Dragon Çayı ve Pullu Ormanı (MER 18), Aydıncık ilçesindeki Gilindere Mağarası ve Aydıncık Adası, Bozyazı ilçesindeki Arsinoe Antik Kenti (MER 12) ve Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.


Resmi Gazete

İlgili Haberler

Acele kamulaştırma ve bazı sit alanlarının 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi kararı Resmî Gazete’de

Acele kamulaştırma ve bazı sit alanlarının 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilmesi kararı Resmî Gazete’de
Ayvalık'ta iki alan 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

Ayvalık'ta iki alan 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi
Dikili’deki Aşıklar Şelalesi ve Mağaraları, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Dikili’deki Aşıklar Şelalesi ve Mağaraları, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

En Çok Okunan Haberler