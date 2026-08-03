5 katlı apartmanda yangın paniği: 6 kişi dumandan etkilendi

Erzurum’un Şükrüpaşa Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, binanın doğal gazını kestikten sonra alevlere müdahale etti.
BODRUM KATINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Yangın, saat 23.00 sıralarında Dadaşköy Yolu Caddesi üzerindeki apartmanın bodrum katında meydana geldi.
Daireden yayılan dumanları fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Doğal gaz acil ekiplerinin binanın gazını kesmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı incelemede bodrum kattaki dairede kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Yangın sırasında apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen 6 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Binada biriken yoğun dumanın tahliyesi için çalışma başlatılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme sürüyor.