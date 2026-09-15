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5 katlı binada korkutan yangın: 5 kişi hastanelik oldu

5 katlı binada korkutan yangın: 5 kişi hastanelik oldu

15.09.2026 22:28:00
Güncellenme:
DHA
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5 katlı binada korkutan yangın: 5 kişi hastanelik oldu

Zeytinburnu’nda 5 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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Yangın, 20.45 sıralarında Sümer Mahallesi’nde meydana geldi.

5 katlı bir binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Üst katlarda mahsur kalan kişiler merdiven aracı yardımıyla ekipler tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Zeytinburnu