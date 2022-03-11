5 kentte eğitime ara verildi

11 Mart 2022 Cuma, 09:15

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilde eğitime ara verildi.

YOZGAT







Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'İlimizde etkili olması beklenen kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle 11 Mart Cuma günü ilimiz genelinde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir' denildi.

Açıklamada ayrıca, engelli, hamile ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

HAKKARİ

Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Mart Cuma günü Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde okulların tamamında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

SAMSUN

Samsun'da il genelinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

MUŞ

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşların sis, çiğ ve don olayına karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bugün il genelinde, eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

IĞDIR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede dün etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimli bölgelerde yolların ulaşıma kapandığı, ayrıca buzlanma yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenlerle Aşağı Civanlı, Yukarı Civanlı, Osmanköy, Sarıbulak, Abbasgöl ve Katırlı köylerinde eğitime bugün ara verildiği kaydedildi.