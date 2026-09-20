5 kişi yaralanmıştı: Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen 34 LR 1510 plakalı Scania marka tır, yol kenarında bekleyen 34 HS 1861 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı.
Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde yol kenarında bekleyen otomobile tırın çarpması ve çarpışmanın etkisiyle aracın savrulması yer aldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
5 kişi yaralanmıştı: Kazanın görüntüleri ortaya çıktıhttps://t.co/H2BZfL9fip pic.twitter.com/iRy0MbD7VQ— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) September 20, 2026