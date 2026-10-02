5 milyon TL değerinde... İzmir'de 'kaçak tütün' operasyonu: 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri ile gümrük kaçağı eşya ticaretinin önlenmesine yönelik iki ayrı planlı çalışma yürütüldü.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından 1 Ekim 2026 tarihinde şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Organize, Mali, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka, Menemen ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı.

YAKLAŞIK 5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 5 milyon TL değerinde 412 bin 20 adet içi doldurulmuş makaron, 9 bin 400 adet boş makaron, 1.651 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet gümrük kaçağı puro, 7 adet elektronik sigara cihazı, 5 kilogram kaçak tütün, 43 paket sigara sarma kağıdı, sigara imalatında kullanıldığı belirtilen 2 makine, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü, 7 tabanca fişeği, daralı ağırlığı 50 gram safran ele geçirildi.

15 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, yasa dışı tütün ve tütün mamullerinin sağlıksız koşullarda üretilebildiği ve insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.