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5. sınıflara uyum haftası var mı? 2026 - 2027 Eğitim Öğretim Yılı 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

5. sınıflara uyum haftası var mı? 2026 - 2027 Eğitim Öğretim Yılı 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

2.09.2026 17:00:00
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Haber Merkezi
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5. sınıflara uyum haftası var mı? 2026 - 2027 Eğitim Öğretim Yılı 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ortaokula yeni başlayacak 5. sınıf öğrencileri için uyum süreci de merak konusu oldu. Peki, 5. sınıflara uyum haftası var mı? 2026 - 2027 Eğitim Öğretim Yılı 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak?
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Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. MEB takvimine göre okullarda birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. 5. sınıfa geçecek öğrenciler için ise yeni eğitim ortamına uyumu kolaylaştırmak amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak. Peki, 5. sınıflara uyum haftası var mı? 2026 - 2027 Eğitim Öğretim Yılı 5. sınıflar ne zaman okula başlayacak?

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5. SINIF UYUM HAFTASI VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre 5. sınıflar için oryantasyon ve uyum haftası düzenleniyor. İlkokul kademesinden ortaokula geçen öğrencilerin okul kültürüne adaptasyonunu hızlandırmayı hedefleyen uyum eğitimi programı, 7 - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde öğrenciler okullarını, dersliklerini ve derslerine girecek branş öğretmenlerini yakından tanıma fırsatı bulacak.

2026 - 2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

5. sınıf öğrencileri, oryantasyon ve rehberlik etkinlikleri için ilk ders ziliyle birlikte 7 Eylül 2026 Pazartesi günü okullarında hazır bulunacak. Bir hafta sürecek olan oryantasyon maratonunun tamamlanmasının ardından, tüm ara sınıflar ve diğer kademelerle birlikte 14 Eylül 2026 Pazartesi günü tam kapasiteyle müfredat derslerine başlanacak.

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