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5 tabanca ile 6 av tüfeği bulundu... 8 ilde IŞİD operasyonu: 39 gözaltı

5 tabanca ile 6 av tüfeği bulundu... 8 ilde IŞİD operasyonu: 39 gözaltı

6.10.2026 15:44:00
Güncellenme:
DHA
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5 tabanca ile 6 av tüfeği bulundu... 8 ilde IŞİD operasyonu: 39 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında polisin 8 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler Kahramanmaraş İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon yaptı.

Yapılan baskınlarda 39 kişi gözaltına alınırken, 5 tabanca ile 6 av tüfeği ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü IŞİD’a üye olma suçu kapsamında başlatılan soruşturmada tekfir selefi görüşü benimseyen oluşum bünyesinde örgütsel faaliyet yürüttükleri, alternatif cuma namazı kılma gibi eylemlere katıldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce operasyon yapıldığı belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Operasyonun sabah saatlerinde 8 ilde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Kahramanmaraş İstanbul, Ankara, Konya, Zonguldak, Adana, Hatay ve Gaziantep’te tespit edilen 40 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri yapılmıştır. Gerçekleştirilen adli işlemler neticesinde 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan arama ve el koyma işlemleri neticesinde; 34 adet cep telefonu, 33 adet SIM kart, 8 adet laptop, 4 adet tablet, 1 adet notebook, 1 adet bilgisayar kasası, 3 adet sabit disk, 5 adet hafıza kartı, 2 adet USB bellek, 13 adet defter, 84 adet yasaklı yayın olduğu değerlendirilen kitap, 5 adet tabanca, 251 adet silah fişeği, 6 adet av tüfeği, 123 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet kılıç ve 2 adet bıçak ele geçirilerek el konulmuştur.”

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #IŞİD #kahramanmaraş

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