5 yaşındaki Efe’nin zırhlı araçla ezilerek yaşamını yitirdiği kazadaki beraat kararı Meclis'e taşındı

30 Mart 2022 Çarşamba, 13:49

Diyarbakır'da 11 Eylül 2019'da 5 yaşındaki Efe Tektekin'in ölümüne neden olan zırhlı araç sürücüsü polis İdris Aksoy'un beraatine karar verildi.

Diyarbakır’da 11 Eylül 2019 yılında caddenin karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Efe Tektekin'e kullandığı zırhlı araçla çarparak, ölümüne neden olan polis İ. A.'nın "taksirle ölüme neden olmak" suçundan yargılandığı davada beraat kararı verildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, polis İ.A'nın beraat kararını TBMM gündemine taşıdı.

Tektekin’in dedesi Mehmet Tektekin (85) de aynı bölgede 6 Haziran 2018’de zırhlı TOMA aracının çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirten Dağ, "Polis memuru hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda, “taksirle ölüme neden olmak”tan 2 ila 6 yıl arasında hapis istemiyle iddianame hazırlanıp, Diyarbakır 9. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. 29 Mart 2022 tarihinde görülen son duruşmada savcılığın ceza talebine rağmen mahkeme sanık polis hakkında beraat kararı verdi" dedi.

Dağ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

- Beş yaşındaki Efe Tektekin’e zırhlı araçla çarpıp ölümüne neden olan polis memurunun yargılandığı davada çocuk haklarını korumak adına müdahil oldunuz mu?

- Mahkemenin sanık polise verdiği beraat kararı bakanlığınızca tekrar değerlendirilecek midir? Sanık polislere ceza verilmemesi yaşanan benzer durumların artmasına sebep olmuyor mu?

- Bakanlığınız Diyarbakır 9. Asliye Mahkemesi’nin verdiği bu kararı denetleyecek midir? Cumhuriyet savcılığının söz konusu olaya ilişkin hazırlamış olduğu iddianame bakanlığınız tarafından incelenecek midir?

- 2010-2022 yılları arasında zırhlı araç çarpması sonucu bakanlığınıza intikal eden dava sayısı kaçtır? Kaçında kolluk kuvvetleri cezalandırılmıştır?