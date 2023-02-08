5 yaşındaki Yasemin 42 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:35

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 12:35

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Depremin etkilendiği illerden birisi de Hatay’dı. Hatay'da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) de içinde olduğu ekipler AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.

Ekipler, son olarak Hatay merkezde yıkılan binanın altında kalan 5 yaşındaki Yasemin’i yaklaşık 42 saat sonra sağ çıkarttı.



