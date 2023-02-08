5 yaşındaki Yasemin 42 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen depremler sonrası Hatay’da yıkılan bir binanın altında kalan 5 yaşındaki Yasemin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 42 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

İHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:35
5 yaşındaki Yasemin 42 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Depremin etkilendiği illerden birisi de Hatay’dı. Hatay'da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) de içinde olduğu ekipler AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.

Ekipler, son olarak Hatay merkezde yıkılan binanın altında kalan 5 yaşındaki Yasemin’i yaklaşık 42 saat sonra sağ çıkarttı. 



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