5 yıl önce de bir kadını öldürmeye kalkışmış: 25 yaşındaki Nilda sokak ortasında katledildi

İstanbul Şişli'de eskiden birlikte olduğu erkek N.I. tarafından silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin hayatını kaybetti.

Şişli'de kardeşine ilaç aldıktan sonra eczane önünde N.I. tarafından önü kesilip silahla vurulan 26 yaşındaki Nilda Müge Şahin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Mecidiyeköy'de meydana geldi. Kız kardeşini hastaneye götüren Nilda Müge Şahin, dönüşte nöbetçi eczaneden ilaç almak için durdu. Bu sırada Şahin'in önünü kesen N.I., silahıyla Nilda Müge Şahin'e ateş ettikten sonra kaçtı.

KATİL, 2021 YILINDA BİR HEMŞİREYİ YARALAMIŞ

Ağır yaralanan genç kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, N.I.'nın gözaltına alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Öte yandan Saldırganın 2021 yılında Beşitaş'ta hemşire Ceylan G.'yi bıçakla yaraladığı ve 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

ŞARTLI TAHLİYE EDİLMİŞ

Nilda Müge Şahin'in babası Turan Şahin, "Üç senedir yanımızda olan, cezaevinden şartlı tahliye olan bir insan, ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar. Geçmişteki vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik. İyilikle ekmeğimizi paylaştık; ama sonucu maalesef bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki kızımı aldı götürdü" dedi.