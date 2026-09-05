50 milyon izlenmeye yaklaştı... Hasidik Yahudiler belgeseli gündem oldu: Ruhi Çenet'ten ilk açıklama geldi!

İçerik üreticisi Ruhi Çenet’in ABD’de yaşayan Hasidik Yahudilerin yaşam tarzını ele alan yaklaşık 40 dakikalık belgeseli, kısa sürede 49 milyon izlenmeye ulaşarak uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Çalışma; Hasidik toplulukların dini kuralları, kapalı aile yapıları, geleneksel eğitim anlayışları ve teknolojiyle mesafeli ilişkilerinin yanı sıra kamu kaynaklarından yararlanma biçimleriyle de ABD'de yoğun bir tartışma konusu haline geldi.

AMERİKALI YAYINCI ASMONGOLD'DAN VERGİ SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Belgeseli canlı yayınında detaylıca inceleyen dünyaca ünlü Amerikalı yayıncı Asmongold, topluluğun Amerikan sosyal yardım sisteminden faydalanma düzeyine dikkat çekti. Asmongold, özellikle kalabalık aile yapısına sahip bazı grupların sosyal yardım programlarından yararlanması üzerinden ABD vergi sistemini ve kamu kaynaklarının dağılımındaki adaletsizliği eleştirdi.





Belgeselin yayınlandığı dönemde ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da Hasidik liderleri ağırlaması da ultra-Ortodoks Yahudi toplumunun ABD siyaseti ve kamu kaynakları üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

ÇENET BELGESELİN ARKA PLANINI ANLATTI: "SADECE KÜLTÜRDEN İBARET OLMADIĞINI FARK ETTİK"

Küresel ölçekte ses getiren belgeselin ardından sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yapan Ruhi Çenet, çekim yapılan grubun Chabad-Lubavitch topluluğuna mensup ve İsrail yanlısı bir çizgide bulunduğunu belirtti. Süreci aktaran Çenet şu ifadeleri kullandı:

"Çekimler ilerledikçe konunun yalnızca kültürden ibaret olmadığını fark ettik. Aldıkları çeşitli destekleri, İsrail’le kurdukları tarihsel ve ideolojik bağları ve Kudüs’e dair siyasi-dini yaklaşımlarını da keşfettik. Filistinli çocukları desteklemeyi unutmayın!"