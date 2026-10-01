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53 kişiyi katletmişti: Reyhanlı'daki bombalı saldırının faili yakalandı!

53 kişiyi katletmişti: Reyhanlı'daki bombalı saldırının faili yakalandı!

1.10.2026 09:54:00
Güncellenme:
İHA
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53 kişiyi katletmişti: Reyhanlı'daki bombalı saldırının faili yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırının faillerinden olduğu belirtilen Ömer el-Hatip'i düzenlediği operasyonla yakaladı. Kırmızı bültenle aranan el-Hatip'in deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışırken yakalanarak Türkiye'ye getirildiği bildirildi.
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer aldığı belirtilen Suriye uyruklu Ömer el-Hatip'in Avrupa'ya kaçmayı planladığını tespit etti.

Deniz yoluyla Avrupa'ya geçmeye hazırlandığı belirtilen el-Hatip, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

SALDIRININ PLANLAMASINDA YER ALDIĞI BELİRTİLDİ

Güvenlik kaynakları, el-Hatip'in saldırının failleri ile dönemin Suriye yönetimine bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu sağladığını belirtti.

El-Hatip'in, Yusuf Nazik ile Kifah Melhem'i 2013 yılında bir araya getirdiği ve saldırıya ilişkin planlamanın bu görüşmeler sırasında yapıldığı aktarıldı.

El-Hatip ve Nazik'in Şubat 2013'te Hatay üzerinden Türkiye'ye girerek saldırının gerçekleştirileceği noktaları belirledikleri, ardından Lazkiye'deki Kifah Melhem'den onay aldıkları öne sürüldü.

BOMBA MALZEMELERİNİ TESLİM ALDIĞI İDDİASI

Güvenlik kaynaklarına göre el-Hatip, Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile birlikte Lazkiye'deki askeri istihbarat şubesine giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri teslim aldı.

Bombalı aracın daha sonra Temir Dükancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldüğü ve uzaktan kontrollü düzenekle infilak ettirildiği belirtildi.

MİT'İN TAKİBİ SONUCU YAKALANDI

MİT'in saldırının ardından el-Hatip'in Suriye'deki faaliyetlerini takip ettiği, Avrupa'ya kaçma planının belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçtiği kaydedildi.

Saldırının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik'in 2018'de, Cengiz Sertel'in 2024'te, Muhammed Dib Koralı ve Temir Dükancı'nın ise 2025'te yakalandığı belirtildi.

ÖMER EL-HATİP KİMDİR?

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre 1976 İdlib doğumlu Ömer el-Hatip, Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından Lazkiye'ye gitti. El-Hatip'in, dönemin Suriye yönetimine bağlı askeri istihbarat yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdiği ve bu süreçte Kifah Melhem ile bağlantı kurduğu belirtildi.

İlgili Konular: #MİT #Reyhanlı Katliamı

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