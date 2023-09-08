54 baro Can Atalay için AYM önünde: 'Bir hukuk devletinde bu kabul edilemez'
54 baro, milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen tahliye edilmeyen Gezi tutuklusu avukat Can Atalay için Anayasa Mahkemesi önünde bir araya geldi.
14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Milletvekili seçilmesine ve mazbatasını almasına rağmen Gezi tutuklusu avukat Can Atalay'ın hâlâ tahliye edilmemesine yönelik tepkiler sürüyor.
Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde 54 baro tarafından düzenlenen eylemde, Atalay'ın tahliye edilmesi talebiyle basınh açıklaması yapıldı.
Açıklamada, Atalay'ın hukuksuzca cezaevinde tutulduğu belirtilerek, serbest bırakılması çağrısı yapıldı.
"KABUL EDİLEMEZ"
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, şunları kaydetti:
"Can Atalay seçilmiş bir milletvekilidir. 4 aydır seçilmiş bir vekilin anayasanın içtihatlarına rağmen hâlâ tutuklu bulunması bir hukuk devletinde kabul edilemez."
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