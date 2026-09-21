54 yaşındaki kadını öldürüp, itiraf ettiler: Cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi'nde oturan Ayşegül Yaşar, 26 Ağustos'ta yürüyüş için evinden ayrıldı.

O günden sonra Yaşar’dan haber alamayan ailesi, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Düziçi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada Osmaniye ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla T.K.’nin ismine ulaşıldı. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan T.K. hakkında, olayla ilgili bağlantısı olduğu belirlenip gözaltı kararı verildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kahramanmaraş'taki adresi belirlenen T.K., dün evine yapılan baskında annesi A.K. ve babası H.K. ile birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen T.K., otomobilde tartıştığı Ayşegül Yaşar'ı boğarak öldürdüğünü, İrfanlı Mahallesi’nden yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi Geben mevkisindeki ormana gömdüğünü itiraf etti.

T.K.'nin yer göstermesiyle Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni, söz konusu bölgede, üzeri dallarla kapalı alanda gömülü halde bulundu. Elleri bağlı olduğu belirlenen Yaşar'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli T.K., Ayşegül Yaşar'dan aldığı altın ve ziynet eşyalarını da evinde sakladığını anlattı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.K. ile annesi A.K. ve babası H.K. adliyeye sevk edildi.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Osmaniye Barosu’na kayıtlı avukatlar Düziçi Adliyesi önünde düzenledikleri basın açıklamasında, süreci ilk andan itibaren yakından takip ettiklerini belirterek, kadın cinayetlerinin münferit olaylar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.