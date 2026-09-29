Cumhuriyet Gazetesi Logo
566 milyon liralık işlem hacmi... Burdur merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

566 milyon liralık işlem hacmi... Burdur merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

29.09.2026 15:24:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
566 milyon liralık işlem hacmi... Burdur merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Burdur ve Antalya'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin hesaplarında toplam 566 milyon liralık işlem hacmi tespit edildiği aktarıldı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka ve finans hesapları incelendi.

14 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 566 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde para transferlerinde araç olarak kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Burdur merkezli Antalya'nın da dahil olduğu 2 ilde 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Burdur'da 12, Antalya'da ise 2 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından şüphelilerden biri ifadesi sonrası serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Adli işlemlerin ardından S.S.A., Ö.K., İ.C., A.B.Ö., R.A., B.D., B.B.D., B.Ö. ve E.T. olmak üzere 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler R.A., R.U., A.K. ve F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Antalya #Operasyon #Burdur #yasa dışı bahis

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama
Şanlıurfa'da yasa dışı bahis operasyonu: 27 tutuklama Şanlıurfa şmerkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Niğde'de yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı
Niğde'de yasa dışı bahis operasyonu: 1 milyar liralık para trafiği ortaya çıktı Niğde'de banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis sitelerine toplam 1 milyar 70 milyon 662 bin 992 liralık işlem yapan 5 şüpheli tutuklandı.
Hakkari Yüksekova'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda adrese baskın: 46 kişi yakalandı
Hakkari Yüksekova'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda adrese baskın: 46 kişi yakalandı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık ettiği belirlenen çok sayıda hesaba el konuldu.