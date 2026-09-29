566 milyon liralık işlem hacmi... Burdur merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka ve finans hesapları incelendi.

14 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 566 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde para transferlerinde araç olarak kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Burdur merkezli Antalya'nın da dahil olduğu 2 ilde 14 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Burdur'da 12, Antalya'da ise 2 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından şüphelilerden biri ifadesi sonrası serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Adli işlemlerin ardından S.S.A., Ö.K., İ.C., A.B.Ö., R.A., B.D., B.B.D., B.Ö. ve E.T. olmak üzere 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheliler R.A., R.U., A.K. ve F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.