59 adet güneş paneli çalan 3 kişi tutuklandı

Hacıbektaş ilçesi Başköy Köyünde yaşayan H.H.E ve S.Ö., tarlalarından 600 bin TL değerindeki 59 adet güneş panelinin çalındığı belirterek, jandarmaya şikayette bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Hacıbektaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgedeki güvenlik kameraları incelenerek şüpheli aracın plakası tespit edildi.

Araç sürücüsü O.C.C., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelinin yapılan sorgulamasında olayı D.P., O.D. ve A.K.T. ile gerçekleştirdiklerini, güneş enerji panellerini ise Kırşehir’de K.P.’nin deposuna sakladıklarını söyledi.

Operasyonla Kırşehir’de yakalanan 3 şüpheli de Nevşehir’e getirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden, O.C.C., O.D. ve A.K.T. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Çalınan 59 güneş enerji paneli ise sahiplerine teslim edildi.