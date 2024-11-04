5’inci kattan düşen bebek hayatını kaybetti

Edirne’de 5’inci kattaki evin penceresindeki sinekliğin açılmasıyla 15 metre yükseklikten beton zemine düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

5’inci kattan düşen bebek hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 14:51

Edirne’nin Fatih Mahallesi’nde ailesiyle birlikte bir apartmanın 5’inci katında yaşayan 2 yaşındaki bebek Metehan Gürtunca, penceredeki sinekliği açılmasıyla yere düştü.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düşen bebek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 yaşındaki bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan’ın cenazesi, Edirne Fatih Cami’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yenişehir Mezarlığına defnedildi.


Etiketler: #EDirne #bebek

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