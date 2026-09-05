6-7 Eylül olayları nedir? 6 Eylül 1955'te ne oldu, iktidarda kim vardı? 6-7 Eylül olaylarında kaç kişi öldü?

6 Eylül 1955'te başlayan ve ertesi güne kadar devam eden 6-7 Eylül olaylarının üzerinden 71 yıl geçti. İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde yaşanan saldırılar, Türkiye'nin yakın tarihinin en önemli kırılma noktalarından biri oldu. Peki 6-7 Eylül olayları neden yaşandı, o dönemde iktidarda kim vardı ve kaç kişi hayatını kaybetti?

6-7 EYLÜL OLAYLARI NEDİR?

6-7 Eylül 1955 olayları, başta İstanbul'daki Rumlar olmak üzere Türkiye'deki gayrimüslim azınlıklara ait ev, iş yeri, ibadethane ve kurumların hedef alındığı, 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece boyunca süren kitlesel saldırı ve yağmalamalardır. Olaylar özellikle İstanbul'da yoğunlaşırken İzmir'de de saldırılar yaşandı.

6 EYLÜL 1955'TE NE OLDU?

6 Eylül 1955'te Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve bomba atıldığı yönündeki yalan haber, İstanbul Ekspres gazetesinde manşet olarak yayımlandı. Haber kısa sürede İstanbul'da büyük bir kalabalığın sokağa çıkmasına neden oldu. Ardından başlayan olaylarda özellikle Rum vatandaşların evleri, iş yerleri, kiliseleri ve okulları hedef alındı.

Başlangıçta protesto gösterisi olarak görülen eylemler kısa sürede kontrolden çıktı. Özellikle Rumlara ait evler, dükkânlar, kiliseler, mezarlıklar ve okullar saldırıların hedefi oldu. 4 binden fazla dükkân yağmalandı; çok sayıda ev ve ibadethane de tahrip edildi.

Olaylar 7 Eylül'e kadar devam etti. İstanbul'da sıkıyönetim ilan edilerek kalabalıkların dağıtılması ve kamu düzeninin yeniden sağlanması için güvenlik önlemleri alındı.

6-7 EYLÜL OLAYLARINDA İKTİDARDA KİM VARDI?

6-7 Eylül olayları sırasında Türkiye'de iktidarda Demokrat Parti (DP) bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan ise Adnan Menderes idi. Demokrat Parti, 1950 seçimleriyle CHP'den iktidarı devralmıştı; Menderes de 22 Mayıs 1950'de hükümeti kurmuştu.

6-7 EYLÜL OLAYLARINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Ölü sayısı konusunda farklı rakamlar bulunuyor. Olayların hemen ardından Türk hükümeti 3 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Daha sonraki rapor ve araştırmalarda ise 15 kişinin öldüğü yönünde bilgiler yer aldı.

6-7 EYLÜL OLAYLARININ SONUÇLARI

Saldırılar İstanbul'daki Rum toplumunun yanı sıra Ermeni ve Yahudi yurttaşların da mülk ve iş yerlerini etkiledi. Olayların ardından Türkiye'deki gayrimüslim azınlıkların ülke dışına göçü hızlandı ve İstanbul'un çok kültürlü demografik yapısı önemli ölçüde değişti.