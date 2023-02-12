6 aylık hamile Buse 136'ncı saatte enkaz altından kurtarıldı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 11:22

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 11:22

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem bölgesinde ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Arama-kurtarma çalışmalarına Ankara'nın Bala Belediye Başkanlığı'na ait iş makinesi ve kurtarma ekipleri de katılıyor.

Bala Belediyesi ve beraberindeki arama-kurtarma ekipleri, Balıca Mahallesi'nde bir binanın enkazında, 6 aylık hamile ve isminin Buse Bozdoğan olduğu öğrenilen bir depremzedeyi 136 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Buse Özdoğan, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırılırken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.



