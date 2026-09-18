6 aylık hamile kadın dövülerek öldürüldü: Eşi ve 3 akrabası gözaltına alındı

Olay, Yeşiltepe Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 2 çocuk annesi Didar Filiz ile eşi K.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

K.F. ile 3 akrabası, 6 aylık hamile Didar Filiz’i ağır şekilde darbetti. Diğer akrabaları araya girerken, yaralanan Didar Filiz, Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına da ağır darbeler alan Didar Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak K.F. ile 3 akrabası cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. K.F., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Didar F’nin cenazesi, baba evinin bulunduğu Düziçi ilçesine götürülerek Çamiçi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

"10 KİŞİ DÖVMÜŞ GİBİ"

Didar Filiz'in dayısı Boran Kapcak, olaya ilişkin "Bu benim ablamın kızıydı. Kadirli de evliydi. İki çocuğu vardı. Ve kendisi yedi aylıkta hamileydi. Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışmada kavgaya dönüşüyor. Dönüştükten sonra da işte vurmuş galiba. Kavga oluyor. Hastaneye kaldırıyorlar ve hayatını kaybetti. Bunu zaten sadece kocası yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi. Yani bir kişinin yapması imkan değil. Çocuğun vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok" dedi.

Dayı Kapcak "Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz. Yani herkes cezasını çeksin, bu tür şeylere de artık son verilsin" çağrısı yaptı.