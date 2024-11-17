6 çocuk babasıydı... Anız yakarken alevlerin arasında kalan 75 yaşındaki çiftçi öldü

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde, tarlasındaki anızı yakmak isterken alevlerin arasında kalan çiftçi Ali Altunbaş (75) yanarak yaşamını yitirdi.

6 çocuk babasıydı... Anız yakarken alevlerin arasında kalan 75 yaşındaki çiftçi öldü
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DHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:55

İlçeye bağlı Tireli Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde Ali Altunbaş, buğday ekip biçtiği tarlasındaki anızları ateşe verdi.

Ancak bu sırada rüzgârın da etkisiyle yangın kontrolden çıkarak geniş alana yayıldı. Yangına müdahale etmek isteyen Altunbaş, alevlerin arasında kaldı.

KURTARILAMADI

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı. Ali Altunbaş'ın ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

6 ÇOCUK BABASIYDI

6 çocuk babası Ali Altunbaş’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #çiftçi

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