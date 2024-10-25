6 göçmenin üzerinden sahte pasaport çıktı!

Kars’ta yakalanan 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin üzerinden İran’a ait sahte pasaport çıktı.

6 göçmenin üzerinden sahte pasaport çıktı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 12:50

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce Kars Tren Garı’nda düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin üzerinde İran’a ait sahte pasaport ele geçirildi.

ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan parmak izi sorgusunda ise M.M.’nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nde işlemeleri tamamlanan düzensiz göçmenlere, sevk edildikleri mahkemece, "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan "Erzurum Geri Gönderme Merkezini terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulandı.


Etiketler: #Kars #kaçak göçmen

İlgili Haberler

Artvin'de 18 kaçak göçmen yakalandı

Artvin'de 18 kaçak göçmen yakalandı
Marmaris’te 5’i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris’te 5’i çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler