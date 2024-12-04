6 gün önce evden ayrıldı... Bir daha haber alınamadı!

Eskişehir’de 6 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Ertuğrul Çiftçi (37) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

6 gün önce evden ayrıldı... Bir daha haber alınamadı!
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İHA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:48

Edinilen bilgiye göre, Alpu ilçesine bağlı Bahçecik Köyü’nde ikamet eden Ertuğrul Çiftçi, 28 Kasım 2024 tarihinde sabah saatlerinde evden ayrıldı.

En son elinde valizle belediye otobüsü beklerken görülen 37 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamadı.

Kaybolduktan sonra telefonuna da ulaşım sağlanamayan Çiftçi’nin yakınlarının ihbarı üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmaların halen devam ettiği öğrenilirken, endişeli yakınları kayıp adamdan iyi bir haber gelmesini bekliyor.


Etiketler: #eskişehir #kayıp #otobüs

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