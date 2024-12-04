6 gün önce evden ayrıldı... Bir daha haber alınamadı!
Eskişehir’de 6 gün önce evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınmayan Ertuğrul Çiftçi (37) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Alpu ilçesine bağlı Bahçecik Köyü’nde ikamet eden Ertuğrul Çiftçi, 28 Kasım 2024 tarihinde sabah saatlerinde evden ayrıldı.
En son elinde valizle belediye otobüsü beklerken görülen 37 yaşındaki adamdan bir daha haber alınamadı.
Kaybolduktan sonra telefonuna da ulaşım sağlanamayan Çiftçi’nin yakınlarının ihbarı üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı.
Çalışmaların halen devam ettiği öğrenilirken, endişeli yakınları kayıp adamdan iyi bir haber gelmesini bekliyor.
Etiketler: #eskişehir #kayıp #otobüs
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı