6 kişi yaralanmıştı: Cenazedeki 'akraba' kavgasında yeni gelişme

Mersin’in Tarsus ilçesinde mezarlıktaki cenazede 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:13
6 kişi yaralanmıştı: Cenazedeki 'akraba' kavgasında yeni gelişme
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Tarsus Şehir Mezarlığı'nda 30 Ağustos günü aile büyüğü Ramazan Ağsar’ın cenazesinde amca çocukları olduğu iddia edilen husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan S.A., Ş.A., T.A., İ.A. ve Y.A. gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., Ş.A. ve T.A. tutuklanırken, İ.A. ve Y.A. ise adli kontrolle serbest kaldı. 


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