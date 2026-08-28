6 Şubat depremlerinde 36 kişiye mezar olmuştu: Zümrüt Apartmanı’nın gerekçeli kararı ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Merkez ilçesi Barbaros Hayrettin Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı'nın yıkılması sonucu 36 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, süreç içerisinde binanın müteahhitleri Bilal Karakuş, Ertuğrul Karakuş ve Yavuz Karakuş, fenni mesul Sedat Gökay Harıkcı, statik proje müellifi Battal Oral, zemin etüt raporu müellifi Aydın Öztürk, Adıyaman Belediyesi eski belediye başkan yardımcıları Ebubekir Fırat ve Mahmut Özbek, İmar ve Şehircilik Müdürü İrfan Günay Çelik, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Ferhat Bülent Özer ile ruhsat büro personeli Fahri Yılancı hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

5 SANIĞA "İYİ HAL" İNDİRİMİ, 6 SANIĞA BERAAT

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Temmuz'da görülen duruşmada, müteahhitler Bilal Karakuş ve Yavuz Karakuş ile fenni mesul Sedat Gökay Harıkcı'ya "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 16'şar yıl hapis cezası verildi. Ardından "sanıkların yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın gelecekteki etkileri lehlerine" değerlendirilerek cezaları 13 yıl 4 aya indirildi. İmar Müdürü İrfan Günay Çelik ve Müdür Vekili Ferhat Bülent Özer'e de aynı suçtan 8'er yıl hapis cezası verilirken cezaları, aynı gerekçeyle 6 yıl 8 aya düşürüldü.

Heyet, sanıklar Ertuğrul Karakuş, Battal Oral, Aydın Öztürk, belediye başkan yardımcıları Ebubekir Fırat ve Mahmut Özbek ile belediye çalışanı Fahri Yılancı'nın, "üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin ulaştığı 32 sayfalık gerekçeli kararda, sanık savunmaları, katılan ve tanık beyanları ile bilirkişi raporlarına yer verildi.

BELEDİYEDE İKİ İSME PROJEDEKİ EKSİKLİKLERE RAĞMEN ONAY SORUMLULUĞU

Gerekçeli kararda, binanın Bilal Karakuş tarafından yapıldığı ve bunu savunmasında ikrar ettiği, Sedat Gökay Harıkcı'nın da binanın statik fenni mesulü olduğu belirtildi. Yavuz Karakuş'un binanın yapım aşamasında bulunmadığı yönündeki savunmasına itibar edilmediği, yapı sahibi Mehmet Sadık Gürsoy'un Karakuş'a vekalet verdiği ve Karakuş'un 1 Aralık 2010'da Gürsoy adına zemin ve birinci katta tadilat başvurusu yaptığı kaydedildi. Üç sanığın da binanın taşıyıcı sistemindeki imalat ve denetim eksiklikleri ile projede bulunmayan ilave katın oluşturduğu ek yüklerden sorumlu olduğu ifade edildi.

Kararda, "binanın betonarme projesi ile mimari projesi eşleştirildiğinde, mimari projede yer alan 8. katın statik hesaplarda dikkate alınmadığı ve mimari projedeki kat yüksekliklerinin katlara göre farklılık gösterdiği" aktarıldı. Bu eksikliklere rağmen projeyi onaylayan, "yeni yapı ruhsatı" üzerinde "kontrol eden" olarak adı bulunan İmar ve Şehircilik Müdürü sanık İrfan Günay Çelik ile "tetkik" kısmında adı bulunan inşaat mühendisi sanık Ferhat Bülent Özer'in sorumlu oldukları belirtildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARININ EYLEMLERİNE YÖNELİK KESİN VE NET BİR TESPİT YOK

Gerekçeli kararda, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Özbek ve Ebubekir Fırat ile ruhsat büro personeli Fahri Yılancı'nın "görev tanımları, bilirkişi raporları ve dosya kapsamı göz önünde bulundurulduğunda sanıkların eylemleri ile binanın yıkımına sebebiyet verdiğine dair kesin ve net bir tespitin yapılamadığı" vurgulandı. Jeoloji mühendisi Aydın Öztürk tarafından hazırlanan zemin etüt raporunun da "genel olarak yönetmelik koşullarına uygun projelendirme için gerekli zemin parametrelerini sağladığı ve bu nedenle sanığın sorumlu olmadığı" kaydedildi.

Kararda, statik proje müellifi olması nedeniyle Battal Oral'ı sorumlu tutan bilirkişi raporlarına itibar edilmediği belirtildi. Oral'ın şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, 2 Aralık 2010 tarihli tadilat yapı ruhsatındaki imzanın Oral'a ait olmadığının tespit edildiği aktarıldı. Sanık Ertuğrul Karakuş'un da kovuşturmaya konu binanın yapımı aşamasına dahil olmadığına ilişkin tanık beyanlarının bulunduğu, bu beyanların aksini ortaya koyan herhangi bir belgenin de dosyaya sunulamadığı vurgulandı.

DİĞER ZÜMRÜT APARTMANLARI DA YIKILMIŞTI...

Depremde 37 kişinin hayatını kaybettiği, Adıyaman'ın Merkez ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki Zümrüt Apartmanı davasında da müteahhitler Bilal Karakuş ve Yavuz Karakuş'a 18 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilirken, statik fenni mesul Sedat Gökay Harıkcı'ya "sabıkasız geçmişi" nedeniyle indirim uygulanarak 13 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası verilmişti.

Depremde 25 kişinin yaşamını yitirdiği, Adıyaman'ın Merkez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Zümrüt Apartmanı davasında ise müteahhit Bilal Karakuş ile diğer sanıkların yargılanması sürüyor.