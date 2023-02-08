6 yaşındaki Fatma Açıkgöz 61 saat sonra kurtarıldı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 22:27

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 22:27

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde, bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazlardaki arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Hatay’da çöken bir apartmanın enkazında mahsur kalan Fatma Açıkgöz’ü bölgeye giden Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile UMKE ekipleri depremden 61 saat sonra hafif yaralı olarak kurtardı. Açıkgöz, ambulansa alındığı sırada kendisini karşılayan yakınlarına “ne olur yanıma biriniz gelsin" dedi.

Konya'dan giden itfaiye ekibinin deprem bölgesine ulaştığı andan itibaren enkazdan canlı çıkardığı yurttaş sayısı ise 103 oldu.