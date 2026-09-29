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60 ayrı suçtan aranıyordu: İzmir'de yakalandı

60 ayrı suçtan aranıyordu: İzmir'de yakalandı

29.09.2026 09:40:00
Güncellenme:
DHA
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60 ayrı suçtan aranıyordu: İzmir'de yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde 60 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 5 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.N. (42), jandarma tarafından yakalandı.
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması, her türlü suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hakkında 'Mala zarar verme, tefecilik yapma, silahla tehdit' gibi toplam 60 suçtan aranan M.Ş.N.'nin Selçuk'ta saklandığı adres belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince dün akşam yapılan operasyonla M.Ş.N. yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 5 ay 29 gün hapis cezası da bulunan M.Ş.N.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İlgili Konular: #İzmir #hükümlü

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