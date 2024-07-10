60 yaşındaki zihinsel engelli adamdan 42 gündür haber alınamıyor
Eskişehir’de evinden çıkan ve 42 gündür kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki zihinsel engelli Sefer Çakır’ın bulunması için çalışma başlatıldı.
Odunpazarı İlçesi Uluçayır Mahallesi’nde ikamet eden 60 yaşındaki Sefer Çakır, 29 Mayıs’ta evinden ayrıldıktan sonra yakınları bir daha kendisinden haber alamadı.
Zaman zaman evinden ayrılan ve bir süre sonra geri geldiği bilinen yüzde 50 zihinsel engelli Sefer Çakır’ın uzun zaman geri gelmemesinin ardından yakınları Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma ekipleri tarafından Sefer Çakır’ın bulunması amacıyla çalışma başlatılırken, kent genelinde birçok noktaya kayıp ilanı asıldı.
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