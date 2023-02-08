61 saat sonra aynı aileden 3 kişi enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde enkazın altından, aynı aileden biri bebek 3 kişi 61 saat sonra kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:45
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 10 kentte yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları 3. günde devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'nde yıkılan 7 katlı Yunus Apartmanı'nda süren arama kurtarma çalışmalarından iyi bir haber geldi.

Depremden 61 saat sonra aynı aileden 3 aylık Fatma Naz Durmaz, anne Emine Durmaz ve baba Cebrail Durmaz enkazdan sağ kurtarıldı. Enkaz altından çıkartılan Durmaz Ailesi'nin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Çalışmaların devam ettiği enkazdan başka sesler duyulduğu da belirtildi.

 


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