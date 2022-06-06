61 suç kaydı var: Suç makinası kadın tutuklandı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 13:21

Mersin'in Tarsus ilçesinde Asayiş Büro Amirliği, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkarılan elektronik eşyaları alıp parasını ödemeyen, çeşitli kurumlarda müdür olduğunu söyleyerek işe alma vaadiyle para alan ve iş yerlerinden alışveriş sonrası güven sağlayıp ödeme yapmadan ayrılarak dolandırıcılık yapan Ecem Zanapalıoğlu’nun Mezitli ilçesinde olduğunu belirledi.

Bu yöntemlerle yaklaşık 300 bin TL’lik dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Zanapalıoğlu, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zanapalıoğlu, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

61 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

'Nitelikli dolandırıcılık, bilişim yolu ile hırsızlık, evden hırsızlık, güveni kötüye kullanma' suçlarından 61 suç kaydı olduğu belirlenen Zanapalıoğlu'nun 6 farklı ilde dolandırıcılık olaylarına karıştığı, 16 ayrı dosyadan arandığı, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.