61 suç kaydı var: Suç makinası kadın tutuklandı
Mersin'de 61 suç kaydı bulunan ve 6 farklı ilde dolandırıcılık suçundan aranan 42 yaşındaki Ecem Zanapalıoğlu, yakalandı. 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zanapalıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Asayiş Büro Amirliği, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkarılan elektronik eşyaları alıp parasını ödemeyen, çeşitli kurumlarda müdür olduğunu söyleyerek işe alma vaadiyle para alan ve iş yerlerinden alışveriş sonrası güven sağlayıp ödeme yapmadan ayrılarak dolandırıcılık yapan Ecem Zanapalıoğlu’nun Mezitli ilçesinde olduğunu belirledi.
Bu yöntemlerle yaklaşık 300 bin TL’lik dolandırıcılık yaptığı tespit edilen Zanapalıoğlu, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zanapalıoğlu, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
61 SUÇ KAYDI BULUNUYOR
'Nitelikli dolandırıcılık, bilişim yolu ile hırsızlık, evden hırsızlık, güveni kötüye kullanma' suçlarından 61 suç kaydı olduğu belirlenen Zanapalıoğlu'nun 6 farklı ilde dolandırıcılık olaylarına karıştığı, 16 ayrı dosyadan arandığı, 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Video Haberler
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
- Sele düğünde yakalandılar
- Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- Okulda dansöz oynattılar!
- İYİ Parti ve Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!