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63 yaşındaki erkek, aracının altında ölü bulundu

63 yaşındaki erkek, aracının altında ölü bulundu

19.07.2026 22:19:00
Güncellenme:
AA
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63 yaşındaki erkek, aracının altında ölü bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir kişi aracının altında ölü bulundu. 63 yaşındaki erkeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Alınan bilgiye göre, Mahmatlar köyü Santırkamışı mevkisinde Süleyman Ertunç'u (63) 32 ABP 961 plakalı otomobilin altında hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan kontrolde, Ertunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde ateşli silah ya da kesici-delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmazken, Ertunç'un el freni çekilmemesi nedeniyle geri hareket eden otomobilinin altında kaldığı değerlendiriliyor.

Ertunç'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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