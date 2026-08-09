7,5 aylık hamile Atiye konserine saatler kala hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun geleneksel kültür etkinliklerinden biri olan 36. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nde sahne almak üzere şehre gelen ünlü pop sanatçısı Atiye, konser öncesi yaşadığı talihsiz rahatsızlıkla sevenlerini korkuttu.

KONSER ÖNCESİ FENALAŞTI

Dördüncü bebeğine 7,5 aylık hamile olmasına rağmen yoğun konser temposuna ara vermeden devam eden Atiye, Kastamonu programı öncesinde aniden fenalaştı. Şiddetli mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri yaşayan ünlü sanatçı, acil servise kaldırıldı.

Hastanede doktorlar tarafından hemen tedavi altına alınan Atiye'ye serum takviyesi yapıldı. Yapılan tetkiklerin ve gerekli sağlık kontrollerinin ardından ünlü şarkıcının sağlık durumu kısa sürede normale döndü ve taburcu edildi.

ATİYE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Hastane çıkışında basın mensuplarının ve endişeyle bekleyen hayranlarının sorularını yanıtlayan Atiye, yaşadığı talihsizliği şu sözlerle özetledi:

"Yediğim bir şey dokundu herhalde. Yaşadığım ani mide bulantısı yüzünden ne yazık ki sahneye çıkamadım."

Kendisini merak eden ve geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sevenlerine teşekkür eden ünlü popçu, hem kendi sağlık durumunun hem de karnındaki bebeğinin gayet iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı.