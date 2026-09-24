7 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: Hesaplarda 2 milyar TL'lik hareketlilik tespit edildi

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 7 ilde "yasa dışı bahis" suçuna ilişkin düzenlenen operasyonlarda 24 kişi hakkında işlem başlatıldığını, şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 155 milyon TL'lik hareketliliğin tespit edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonlar düzenlendi.

Kırklareli merkezli İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir, Rize ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri ve banka hesaplarında toplam 2 milyar 155 milyon TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."