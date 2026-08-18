7 ilde 'tefecilik' operasyonu: 25 tutuklama

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bitlis merkezli Muş, Van, Batman, Mersin, Antalya ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 155 çek, 3 bono, 11 senet ve çok sayıda adi sözleşme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.