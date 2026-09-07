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7 katlı plazada korkutan yangın: İnceleme başlatıldı

7 katlı plazada korkutan yangın: İnceleme başlatıldı

7.09.2026 00:07:00
Güncellenme:
DHA
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7 katlı plazada korkutan yangın: İnceleme başlatıldı

İstanbul Beykoz'da 7 katlı plazanın 4'üncü katından yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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Yangın, saat 22.30 sıralarında Kavacık Mahallesi Yayabeyi Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, 7 katlı plazanın 4'üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Beykoz