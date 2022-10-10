7 yaşındaki Gönül, araç çarpmasıyla ağır yaralandı
Kilis'te, yol kenarında bekleyen Gönül Polat (7), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü M.K., kaza sonrası jandarmaya teslim oldu.
Korkunç kaza, öğle saatlerinde Çörten köy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bekleyen Gönül Polat'a, M.K. yönetimindeki 79AAY964 plakalı hafif ticari araç çarptı.
SÜRÜCÜ TESLİM OLDU
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı çocuğu ilk müdahale sonrası ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Gönül Polat, tedaviye alınırken, sürücü M.K. ise jandarmaya teslim oldu.
Video Haberler
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kadıköy'de patlama: 3 kişi yaşamını yitirdi
- Kiev'de hava sirenleri yeniden çaldı
- 'Bu memleketi haraç mezat pazarlayanlar...'
- 60 değil 407 milyon Euro'ymuş!
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- Kırım Köprüsü'ndeki patlamayla ilgili yeni gelişme
- Yerlikaya 'doğalgaz' dedi, kaçak imalathane çıktı
- Erdoğan'ın o sözlerine çok sert yanıt
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- Hem yazara hem okura saygısızlık!