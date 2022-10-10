7 yaşındaki Gönül, araç çarpmasıyla ağır yaralandı

Kilis'te, yol kenarında bekleyen Gönül Polat (7), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü M.K., kaza sonrası jandarmaya teslim oldu.

DHA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:57
7 yaşındaki Gönül, araç çarpmasıyla ağır yaralandı
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Korkunç kaza, öğle saatlerinde Çörten köy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bekleyen Gönül Polat'a, M.K. yönetimindeki 79AAY964 plakalı hafif ticari araç çarptı.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı çocuğu ilk müdahale sonrası ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Gönül Polat, tedaviye alınırken, sürücü M.K. ise jandarmaya teslim oldu.

 


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