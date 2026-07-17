7 yaşındaki çocuk kangren olmuştu: ‘Kaçak sünnet’ davasında mütalaa açıklandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, 7 yaşındaki bir çocuğun yetkisiz şekilde özel sağlık kabininde sünnet edilmesinin ardından uzuv kaybı yaşamasına ilişkin davada mütalaa açıklandı. Savcı, "kaçak sünnet" işlemiyle çocuğun hayati tehlike geçirmesine neden olan tutuksuz yargılanan 3 sanığın "bilinçli taksirle yaralama" ve "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar H.Ç, S.T. ve S.D, mağdur çocuk F.E.B, müşteki baba Y.B. ile taraf avukatları katıldı.

SAVCI EN ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, haklarında dava açılan 3 sanığın "Bilinçli taksirle hayati tehlike geçirecek ve uzuv kaybına neden olacak şekilde yaralama" ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25'inci maddesi kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmada söz verilen sanıklardan H.Ç, kendisini tabip olarak tanıtmadığını ve çocuğa zarar verecek bir eylemde bulunmadığını iddia ederek, "Ben sadece pansuman yaptım. Sadece üzerime düşen tıbbi müdahaleyi yaptım. 30 yıldır meslekteyim, 14 yıldır ameliyathanelerde çalıştım" dedi. Diğer sanıklar S.D. ve S.T. ise mağdur çocukla veya aileyle hiçbir bağlantılarının ve iletişimlerinin olmadığını öne sürerek beraatlerini talep etti.

"ÇOCUĞUM 13-14 KEZ AMELİYAT OLDU"

Mağdur F.E.B'nin babası Y.B, yapılan hatalı işlemin ardından oğlunun uzvunu yitirdiğini belirterek yaşanan sürece tepki gösterdi. Baba Y.B, "Fakülte hastanelerinde kan kustuk. Benim çocuğum ne olacak? Benim çocuğumun canı ucuz değil. Çocuğumun uzvu gitti, her günümüz zehir. Çocuğum sondayla geziyor ve bu süreçte 13-14 kez ameliyat oldu" diye konuştu.

Müşteki avukatı Adem Can ise sünnetin cerrahi bir operasyon olduğunu ve sağlık kabinlerinde bu tür işlemlerin yapılamayacağının mevzuatla sabit olduğunu vurguladı. Sanıkların yetkisiz ve belgesiz şekilde işlem yaptığını ifade eden Can, çocuğun bakıma muhtaç hale geldiğini belirterek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatlarının, açıklanan esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme hakimi, 3 sanık hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartlarının devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ağustos 2024'te Kayseri'nin Develi ilçesindeki bir özel sağlık kabininde sünnet edilen 7 yaşındaki çocuğun cinsel organında işlemden kısa bir süre sonra kangren komplikasyonu gelişmişti. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle yaralama" ve "mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi" suçlarından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.