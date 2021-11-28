700 bin doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı

28 Kasım 2021 Pazar, 13:59

Körfez ilçesinde yaşayan ve kendisini polis olarak tanıtan A.Y. (22) adlı kişi, Ordu'da yaşayan iş insanı B.K. adlı kadını telefonla arayarak "Nüfus cüzdanın kopyalanıp, adınıza hat çıkarıldı, bu hatlar terör örgütü tarafından kullanıldı. Bu şahısları yakalayacağız. Hesabınızda bulunan paralar devlet tarafından donduruldu, hesabınızda bulunan paraları çekerek bize teslim edin. Biz daha sonra size teslim edeceğiz" diyerek korkuttu.

ORDU'DAN KOCAELİ'NE GELDİ



700 bin dolar parasını bankadan çeken B.K., parayı getirmek için Körfez ilçesine doğru yola çıktı. Bu sırada, B.K.'nin bir yakını şüphelenerek durumu polise bildirdi. Polis, paranın teslim edileceği Körfez Devlet Hastanesi'nin önünde önlem aldı.

B.K. şüphelinin yönlendirmesi ile parayı istenilen yere bıraktı. Para dolu çantayı almak için olay yerine gelen A.Y. polis tarafından suçüstü yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan A.Y.'nin benzer dolandırıcılık suçlarından 9 adet suç kaydı olduğu ve yarı açık cezaevinden koronavirüs izni nedeniyle çıktığı belirtildi.

A.Y. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 700 bin dolar da mağdur B.K.'ye teslim edildi.