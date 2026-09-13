700 bin TL'lik kabloları çalıyorlardı: Suçüstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Şakran Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi icra edildi.

Devriye esnasında Y.G. isimli vatandaşa ait inşaat alanında görülen 3 şüpheli, hırsızlık malzemeleriyle birlikte kaçmaya çalıştıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

7 AYRI HIRSIZLIK OLAYININ FAİLİ ÇIKTILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusunda, Şakran Mahallesi'nde değişik tarihlerde meydana gelen 7 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığı olayını da gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında bir konteyner içerisine gizlenmiş vaziyette bulunan yaklaşık 700 bin TL değerindeki kablolar müştekilere teslim edildi. Suçüstü yakalanan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.