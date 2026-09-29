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74 yaşındaki erkek evinin tuvaletinde ölü bulundu

74 yaşındaki erkek evinin tuvaletinde ölü bulundu

29.09.2026 21:35:00
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İHA
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74 yaşındaki erkek evinin tuvaletinde ölü bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan 74 yaşındaki adam, evinin tuvaletinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında yalnız yaşayan Ahmet Ö. (74), evinin tuvaletinde hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Ahmet Ö.’nün hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri tarafından evde inceleme yapıldı.

Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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