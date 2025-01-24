78 barodan Fırat Epözdemir'in gözaltına alınmasına tepki

Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:43

Güncelleme: 24.01.2025 - 14:44

İstanbul Barosu, Epözdemir’in gözaltına alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında, 78 baronun ortak bildirisi, İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Rukiye Leyla Süren tarafından okundu.

'HUKUKUN EVRENSEL İLKELERİNE ZARAR VERMEKTEDİR'

Ortak açıklamada, "Bu tür kararlar, yargının siyasallaştığı algısını güçlendirmekte ve hukukun evrensel ilkelerine zarar vermektedir. Hukuka aykırılık, kimden gelirse gelsin ve kime dönük olursa olsun, ideal hukuku savunmak biz hukukçuların ortak sorumluluğudur. Biz, imzacı barolar olarak adaletin herkese eşit ve tarafsız şekilde işlemesinin, hukukun üstünlüğünün ve demokrasinin korunması adına vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyoruz" denildi.

'HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINDI'

Ortak açıklamanın ardından İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ekim Bilen Selimoğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul Barosu yönetiminin görevine son verilmesi ve yeni yönetim belirlenmesi istemli davayı hatırlattı.

Selimoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Baroya yönelik art arda gerçekleştirdiği bu işlemlerden sonra, Epözdemir’i, daha iki hafta önce Savcılığa giderek beyanda bulunmasına rağmen, haksız ve hukuka aykırı şekilde gözaltına aldırdığını söyledi.

Ekim Bilen Selimoğlu, şöyle konuştu:

"Gözaltı işlemi sadece meslektaşımıza yönelik değil, meslektaşımızın şahsında İstanbul Barosunu, savunmayı ve savunmayı temsil eden avukatları susturmaya, gözdağı vermeye ve biat ettirmeye dönük bir hamledir. Şu iyi bilinmelidir ki, 150 yıllık İstanbul Barosunun şanlı tarihinde hiçbir zaman teslimiyet yoktur. Bu ülkede susmayan, biat etmeyen, korkmayan cesur avukatlar var, biz varız. Bizi hukuk dışı işlemlerle sindiremezsiniz, susturamazsınız. İstanbul Barosu, kimliğine, diline, dinine, kökenine, cinsiyetine, siyasi görüşüne bakmaksızın, hakkı gasp edilen herkesin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir."