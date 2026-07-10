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'78 Can İçin...' Bolu'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü

'78 Can İçin...' Bolu'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü

10.07.2026 15:16:00
Güncellenme:
ANKA
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'78 Can İçin...' Bolu'dan Ankara'ya adalet yürüyüşü

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi talebiyle yarın Bolu'dan Ankara'ya "78 Canımız İçin Adalet Yürüyüşü" başlatacak.
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Bolu Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden 78 kişi için Ankara'ya "Adalet Yürüyüşü" düzenlenecek.

Aileler adına yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kartalkaya'da 78 canımızı kaybettik. Bizler; evlatlarını, eşlerini, annelerini, babalarını ve kardeşlerini kaybeden aileler olarak, o günden bu yana yalnızca yas tutmuyoruz. Hakikatin tüm yönleriyle ortaya çıkması, sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesi ve adaletin yarım bırakılmaması için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi 11 Temmuz Cumartesi günü bir adım daha ileri taşıyoruz. Saat 10.30'da Bolu Adliyesi önünde basın açıklamamızı yapacak, saat 11.00'de ise Bolu'dan Ankara'ya doğru '78 Canımız İçin' yürüyüşümüzü başlatacağız.

Yürüyüşün ilk bölümü, katılım sağlayan ailelerimiz ve destekçilerimizle birlikte Kartalkaya tabelasına kadar sürecektir. Burada ikinci bir basın açıklaması yapılacak; ardından yürüyüş, Kartalkaya ailelerini temsilen Oktay Akişli ve kendisine eşlik etmek isteyenlerle birlikte Ankara istikametine devam edecektir. Yaklaşık 8-9 gün sürmesi beklenen yürüyüşün, güzergâh ve yol koşullarına bağlı olarak 18 ya da 19 Temmuz'da Ankara Ulus Meydanı'nda tamamlanması planlanmaktadır. Bu yürüyüş, Kartalkaya'da kaybettiğimiz 78 canımızın adalet arayışının yürüyüşüdür.

"YARIM KALAN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

Talebimiz nettir: İhmal zincirinde sorumluluğu bulunan hiç kimse korunmasın. Yetkisi, görevi, imzası ve sorumluluğu bulunan herkes hukuk önünde hesap versin. Bilirkişi raporlarında sorumluluğu açıkça ortaya konulan kamu görevlileri hakkında beklenen iddianame daha fazla geciktirilmesin.

78 canımızın hesabı eksiksiz sorulmadan, ailelerin yüreğindeki yangın dinmeyecektir. Başlangıç ve varış noktalarında, ayrıca yürüyüş güzergâhı boyunca gösterilecek her destek, adalet talebimizin sesini daha da büyütecektir. Kamuoyunu, Kartalkaya'da kaybettiğimiz 78 canımız için verdiğimiz adalet mücadelesine ortak olmaya, sesimize ses katmaya davet ediyoruz. Çünkü biliyoruz: Yarım kalan adalet, adalet değildir. 78 canımız için adalet."

İlgili Konular: #bolu #Yangın #yürüyüş #Grand Kartal Otel

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