Cumhuriyet Gazetesi Logo
78 yaşındaki fon mağduruna Meclis yasağı: 'Paramızı silkelediler...'

78 yaşındaki fon mağduruna Meclis yasağı: 'Paramızı silkelediler...'

1.10.2026 07:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
78 yaşındaki fon mağduruna Meclis yasağı: 'Paramızı silkelediler...'

Fon soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken, 78 yaşındaki Rahime Yüceer’in TBMM’ye girişine yasak getirildiği belirtildi. CHP’li vekillerin basın toplantısında yaşadığı mağduriyeti anlatan Yüceer, 8 yıl boyunca ev sahibi olmak için biriktirdiği parasının fona yönlendirildiğini ve tüm birikimini kaybettiğini söyledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen isimlere ilişkin tartışmalar sürerken, mağdur olduğunu belirten 78 yaşındaki Rahime Yüceer’in TBMM’ye girişine yasak getirildiği öne sürüldü.

"BİZİM PARALARIMIZI SİLKELEDİLER"

Eşini kaybettikten sonra yalnız yaşayan Yüceer, CHP milletvekillerinin düzenlediği basın toplantısına katılarak yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yıllarca ev sahibi olabilmek için birikim yaptığını belirten Yüceer, parasını vadeli hesapta tuttuğunu ve banka tarafından aranmasının ardından birikiminin fona yönlendirildiğini söyledi.

“Tahsilli bir insanım ama beni kandırdılar” diyen Yüceer, yıllardır yaptığı birikimin tamamını kaybettiğini ifade etti.

Yüceer, basın toplantısında yaşadığı süreci anlatırken, “Bizim paralarımızı silkelediler. Sabaha kadar uyumuyorum, elim gözüm şişti. İsyan ediyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

"MECLİS’TEKİ TOPLANTIDA KONUŞTUĞU İÇİN Mİ BU YASAK?"

Sözcü'nün aktardığına göre; Yüceer’in TBMM’ye girişine yasak getirildiği iddiasına CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da tepki gösterdi. Akay, Meclis Başkanlığı’ndan açıklama talep ederek, “Meclis’teki toplantıda konuştuğu, bizi ziyaret ettiği için mi bu yasak?” diye sordu.

ESKİ BAKAN VE EŞİ HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR!

Öte yandan fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında da çeşitli iddialar kamuoyuna yansımıştı.

Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği iddiası da gündeme gelmişti. Söz konusu iddialara ilişkin süreç ve soruşturmanın kapsamı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İlgili Konular: #Yasak #Meclis #Soruşturma #fon

İlgili Haberler

Fon soruşturmasında 5 isim hakkında tedbir kaldırıldı: Aralarında AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu da var
Fon soruşturmasında 5 isim hakkında tedbir kaldırıldı: Aralarında AKP’li Hayati Yazıcı’nın oğlu da var İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “fon” soruşturması kapsamında haklarında malvarlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan isimlerden 5’i hakkında yeni karar verildi. Alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Listede AKP Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da yer aldı.
Son Dakika... Fon soruşturmasında kritik hamle: 5 şirket TMSF'ye devredildi!
Son Dakika... Fon soruşturmasında kritik hamle: 5 şirket TMSF'ye devredildi! BDDK'den yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen süreçle bağlantılı olarak son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurul tarafından bugün bazı kararlar alındı.
Şarkıcı Nil Özalp fon soruşturmasında gözaltına alındı
Şarkıcı Nil Özalp fon soruşturmasında gözaltına alındı Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, şarkıcı Nil Özalp gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Özalp'in evinde arama gerçekleştirdiği öğrenildi.