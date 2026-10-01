78 yaşındaki fon mağduruna Meclis yasağı: 'Paramızı silkelediler...'

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen isimlere ilişkin tartışmalar sürerken, mağdur olduğunu belirten 78 yaşındaki Rahime Yüceer’in TBMM’ye girişine yasak getirildiği öne sürüldü.

"BİZİM PARALARIMIZI SİLKELEDİLER"

Eşini kaybettikten sonra yalnız yaşayan Yüceer, CHP milletvekillerinin düzenlediği basın toplantısına katılarak yaşadığı mağduriyeti anlattı. Yıllarca ev sahibi olabilmek için birikim yaptığını belirten Yüceer, parasını vadeli hesapta tuttuğunu ve banka tarafından aranmasının ardından birikiminin fona yönlendirildiğini söyledi.

“Tahsilli bir insanım ama beni kandırdılar” diyen Yüceer, yıllardır yaptığı birikimin tamamını kaybettiğini ifade etti.

Yüceer, basın toplantısında yaşadığı süreci anlatırken, “Bizim paralarımızı silkelediler. Sabaha kadar uyumuyorum, elim gözüm şişti. İsyan ediyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

"MECLİS’TEKİ TOPLANTIDA KONUŞTUĞU İÇİN Mİ BU YASAK?"

Sözcü'nün aktardığına göre; Yüceer’in TBMM’ye girişine yasak getirildiği iddiasına CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da tepki gösterdi. Akay, Meclis Başkanlığı’ndan açıklama talep ederek, “Meclis’teki toplantıda konuştuğu, bizi ziyaret ettiği için mi bu yasak?” diye sordu.

ESKİ BAKAN VE EŞİ HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR!

Öte yandan fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında da çeşitli iddialar kamuoyuna yansımıştı.

Kaya çiftinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği iddiası da gündeme gelmişti. Söz konusu iddialara ilişkin süreç ve soruşturmanın kapsamı kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.