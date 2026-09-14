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8 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 177 şüpheliye işlem başlatıldı

8 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 177 şüpheliye işlem başlatıldı

14.09.2026 10:30:00
Güncellenme:
DHA
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8 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 177 şüpheliye işlem başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında, hesaplarında toplam 17 milyar 750 milyon liralık para hareketliliği tespit edilen 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin yasa dışı bahis oynattığı, para transferlerine aracılık ettiği ve suç gelirlerini finansal sisteme soktuğunun belirlendiği bildirildi.
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İçişleri Bakanlığı, 8 ilde düzenlenen 'Yasa dışı bahis' operasyonlarında, 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 17 milyar 750 milyon lira hareketliliği bulunan 177 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şüphelilerin; internet sitelerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, yasa dışı bahis yoluyla elde edilen suç gelirlerini çeşitli yöntemlerle finansal sisteme soktukları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için siber suçlara yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

İlgili Konular: #içişleri bakanlığı #Yasadışı bahis