8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası başlıyor
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği voleybol turnuvasının 8'incisi Arkas Spor, Altekma, Galatasaray ve Romanya ekibi Dinamo Bükreş'in katılımıyla organize edilecek.
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, sezon öncesi geleneksel olarak düzenlediği voleybol turnuvasını bu yıl 8'inci 15-16-17 Eylül tarihleri arasında Atatürk Voleybol Salonu SigortaShop Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek. Turnuvaya Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Altekma, Galatasaray’ın yanı sıra Romanya ekibi Dinamo Bükreş katılacak.
8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda düzenlenen basın toplantısına TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Şube Asbaşkanı Gökhan Özyurtlu, Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu, Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik ve basın mensupları katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür eden Şube Başkanı Bahri Okumuş, organizasyonun bu yıl ilk kez uluslararası nitelik kazandığını söyledi.
“ULUSLARARASI BİR NİTELİK KAZANDIK”
Başkan Bahri Okumuş, "TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda bu sene geçen yıllardan farklı olarak bir de yurt dışından misafirimiz olacak. Dinamo Bükreş'in katılımıyla turnuvaya uluslararası bir nitelik kazandırdık. TSYD olarak bu turnuvayı geleneksel hale getirmiş olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi. Turnuva programıyla ilgili bilgiler veren Gökhan Özyurtlu, Voleybol Federasyonu'na ve katılımcılara teşekkür edrerek, "Tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir turnuva olur" diye konuştu. Voleybol İl Temsilcisi Hakan Gürsu, TSYD İzmir Şubesi'nin 8 yıldır sürdürüp uluslararası boyuta taşıdığı geleneksel turnuvanın hem Türk voleybolu için hem de İzmir voleybolu için çok büyük bir katkı olduğunu söyledi. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, uluslararası hale gelen TSYD İzmir Turnuvası'nın her yıl takımlar tarafından heyecanla beklendiğini belirtip katılımcılara sakatlıksız bir organizasyon diledi. Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik de sezon başında kendileri için çok önemli olan turnuvaya katkı verenlere teşekkür etti.
Turnuvanın programı şöyle:
15 EYLÜL PERŞEMBE:
14.00 Arkas Spor-Dinamo Bükreş
16.30 Altekma-Galatasaray
16 EYLÜL CUMA:
14.00 Arkas Spor-Galatasaray
16.30 Altekma-Dinamo Bükreş
17 EYLÜL CUMARTESİ:
14.00 Galatasaray-Dinamo Bükreş
16.30 Arkas Spor-Altekma
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