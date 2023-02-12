8 yaşındaki Ahmet, 151 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 14:29

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 14:38

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkım yarattığı 10 kentten biri olan Adıyaman'da, 7. günde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

"BENİ DUYUYORSAN; 3 KERE YERE VUR"

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Narlıkuyu Sitesi'ndeki 8 katlı A Blok'ta arama kurtarma çalışması yapan AFAD, TTK ve UMKE ekiplerinin, "Beni duyan var mı? Beni duyuyorsan; 3 kere yere vur" seslenişine, enkazdan karşılık geldi.

Ekipler, 151 saat sonra enkazdan 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyice'yi sağ olarak çıkardı. İlk müdahale sonrası Eyice'nin, ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.