8 yaşındaki Ahmet, 151 saat sonra enkaz altından çıkarıldı
Adıyaman'da enkaz altında kalan 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyice, 151 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkım yarattığı 10 kentten biri olan Adıyaman'da, 7. günde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
"BENİ DUYUYORSAN; 3 KERE YERE VUR"
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Narlıkuyu Sitesi'ndeki 8 katlı A Blok'ta arama kurtarma çalışması yapan AFAD, TTK ve UMKE ekiplerinin, "Beni duyan var mı? Beni duyuyorsan; 3 kere yere vur" seslenişine, enkazdan karşılık geldi.
Ekipler, 151 saat sonra enkazdan 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyice'yi sağ olarak çıkardı. İlk müdahale sonrası Eyice'nin, ambulansla hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
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