8 yaşındaki Narin'in kaybında kan donduran gelişme!
Adli Tıp Raporu sonucu, 9 gündür kayıp olan Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin, Narin'e ait olduğu tespit edildi.
Adli Tıp Raporu sonucu, 9 gündür kayıp olan Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin, Narin'e ait olduğu tespit edildi.
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