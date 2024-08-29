8 yaşındaki Narin'in kaybında kan donduran gelişme!

Adli Tıp Raporu sonucu, 9 gündür kayıp olan Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin, Narin'e ait olduğu tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 12:58
8 yaşındaki Narin'in kaybında kan donduran gelişme!
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Adli Tıp Raporu sonucu, 9 gündür kayıp olan Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin, Narin'e ait olduğu tespit edildi.


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