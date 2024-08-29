8 yaşındaki Narin'in kaybında yeni gelişme
Günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin kime ait olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Adli Tıp kaynaklarından edinilen bilgiye göre izlerden birinin şüpheli ağabeye ait olduğu belirlenirken diğerinin ise Narin'e ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Günlerdir aranan 8 yaşındaki Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin Narin'e ait olduğu iddia edildi. TRT Haber'in aktardığına göre ağabeyin kolunda iki ısırık izine rastlandı. İzlerin kime ait olduğuna ilişkin kesin açıklama akşam saatlerinde yapılacak.
TRT Haber'in aktardığına göre Adli Tıp kaynakları şu bilgileri paylaştı:
"Ağabeyin kolunda iki ısırık izi bulundu. İzlerden biri şüphelinin kendisine ait diğer izin ise Narin'e ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin sonuç için Adli Tıp'taki çalışmalar devam ediyor."
Anadolu Ajansı'nın iddialara ilişkin haberi ise şöyle:
"Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kayıp kızın ağabeyi E.G'nin, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.
Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Raporda, ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlendi.
Bu arada, E.G'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yeniden Diyarbakır'a getirildiği öğrenildi."
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